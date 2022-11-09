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Италия

Сегодня, 16:25

Моуринью — про Ибаньеса: «Для меня он неприкасаемый»

Моуринью заявил, что Ибаньес неприкасаемый
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поддержал защитника Рожера Ибаньеса после поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии от «Лацио» (0:1). Ошибка 23-летнего бразильца привела к единственному голу в игре.

«Я очень уважаю человека, который с первого дня моей работы здесь отдавал всего себя. Когда мы побеждаем, мы побеждаем вместе. Когда мы проигрываем, мы проигрываем все вместе. Для меня он неприкасаемый», — цитирует специалиста официальный сайт римлян.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. Команда из Рима набрала 25 очков за 13 матчей.

В следующей встрече команда Моуринью сыграет против «Сассуоло». Игра пройдет 9 ноября в 20.30 по московскому времени.

ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
1
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