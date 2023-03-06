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Италия

Сегодня, 07:35

Моуринью: «Мы с Аллегри хорошие друзья, мне очень нравится его команда»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны», — сказал Моуринью после победы над туринцами (1:0) в матче 24-го тура серии А.

Португалец порассуждал о том, сможет ли «Рома» закончить чемпионат в первой четверке и попасть с Лигу чемпионов.

«Возможно ли финишировать в первой четверке? «Рома» — это команда, которая должна осознавать свои пределы. Когда мы не выкладываемся на 100 процентов, у нас бывают большие проблемы. Лига — это марафон. Мы понимаем, что, концентрируясь на каждом следующем матче, мы можем выигрывать у таких команд, как «Ювентус», — цитирует португальца DAZN.

После этого матча «Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Жозе Моуринью
Массимилиано Аллегри
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