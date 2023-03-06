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Италия

Сегодня, 07:05

Моуринью о победе над «Юве»: «Мы победили благодаря нашему настрою, а не тактике»

Моуринью рассказал, за счет чего «Рома» обыграла «Ювентус»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Мы не самая лучшая команда в мире, и каждый раз нам приходится выкладываться по полной, чтобы победить. Я все еще не оправился от поражения в матче с «Кремонезе». Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Трудно играть против «Юве», который настолько силен и компактен. Нам пришлось отсидеться в обороне, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее нас. По большей части мы хорошо оборонялись, и Руй [Патрисиу] сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с «Ювентусом», — сказал португалец после матча.

После этого матча «Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.

ФК Кремонезе
ФК Рома
ФК Ювентус
Жозе Моуринью
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