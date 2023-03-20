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Италия

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Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио»: «Чего уставился?»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Инцидент произошел в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» победил со счетом 1:0.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, все началось с конфликта защитника «Лацио» Алессио Романьоли, который праздновал победу перед раздевалкой «Ромы». В ответ на это защитник «Ромы» Джанлука Манчини вышел к Романьоли и назвал его куском дерьма.

Их попытался разнять Лотито. Моуринью, который был рядом, решил вмешаться и обратился к президенту «Лацио»: «Ты кто вообще? Чего уставился?»

На что Лотито ответил: «Я президент «Лацио». А ты кто? Это мой дом, а тебя здесь даже быть не должно», намекая на дисквалификацию португальца. Позже в ситуацию вмешался директор «Ромы» Тьягу Пинту.

ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
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