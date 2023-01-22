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Италия

22 января, 22:47

Моуринью подтвердил, что Дзаньоло хочет покинуть «Рому»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Николо Дзаньоло.

«Николо Дзаньоло хочет покинуть клуб. Он сделал запрос о трансфере. Но я не уверен, что это произойдет. Предложения по нему слишком низкие. Думаю, он останется в команде», — приводит слова тренера Football Italia.

Ранее 23-летний хавбек отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 2
Аталанта 3
2-й тайм

П1

25%

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П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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