Моуринью подтвердил, что Дзаньоло хочет покинуть «Рому»

22 января, 22:47
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Николо Дзаньоло.
«Николо Дзаньоло хочет покинуть клуб. Он сделал запрос о трансфере. Но я не уверен, что это произойдет. Предложения по нему слишком низкие. Думаю, он останется в команде», — приводит слова тренера Football Italia.
Ранее 23-летний хавбек отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
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Основные источники исследования