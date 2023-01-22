Моуринью подтвердил, что Дзаньоло хочет покинуть «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Николо Дзаньоло.

«Николо Дзаньоло хочет покинуть клуб. Он сделал запрос о трансфере. Но я не уверен, что это произойдет. Предложения по нему слишком низкие. Думаю, он останется в команде», — приводит слова тренера Football Italia.

Ранее 23-летний хавбек отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.