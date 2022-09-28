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28 сентября, 19:27

Слуцкий: «Хвича в будущем может стать номинантом на «Золотой мяч»

Слуцкий считает, что Хвича в будущем может стать номинантом на «Золотой мяч»
Владислав Зимагулов
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил в подкасте журналиста Фабрицио Романо, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия в будущем может стать претендентом на «Золотой мяч»

— У нас хорошие отношения с Хвичей, и после каждой тренировки я много объяснял ему о стыках, о травмах, о реакции, характере и о том, как лучше использовать свои качества.

Если вы будете говорить со Спаллетти о его слабых сторонах, то он наверняка скажет об игре в защите. Но я думаю, что сейчас в этом компоненте он выглядит гораздо лучше, чем в начале нашей работы. Тогда это была нулевая работа в обороне. Сейчас он может закрывать зоны, иногда вступать в отборы, двигаться в нужные зоны. Он стал играть разумнее. И он сохраняет много мячей через игру в касание, через фолы. Сейчас он принципиально на другом уровне игры.

Я видел все его игры за «Наполи», мы общались после каждого матча по телефону и через сообщения, анализировали моменты. Да, Спаллетти — главный, а я просто пытаюсь помочь Хвиче со своей стороны.

Думаю, в будущем он может стать номинантом на Золотой мяч. Он может быть разнообразен и непредсказуем в атаке, хорошо в физическом плане и может прибавить в игре в защите. Важно, что он настоящий фанат футбола и очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком, а футбол для него был игрой, магазином с игрушками. Но сейчас он всегда работает с физиотерапевтом, получает профессиональную программу. И он продолжает быть ребенком на поле, который любит футбол во всем, это его первая любовь. Думаю, у него большой потенциал стать одним из лучших игроков мира. Почему бы и нет? — сказал Слуцкий.

Хвича Кварацхелия
Леонид Слуцкий
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