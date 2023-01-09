Станкович: «С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом»

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович оценил игру команды в матче 17-го тура серии А против «Наполи» (0:2).

«Матч на самом деле достойный, мы были подготовлены и до первого пропущенного гола не уступали сопернику. Понятно, что мы играли против очень сильного соперника. Но мы действовали смело. С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Сампдория» с девятью баллами располагается на 18-й строчке.