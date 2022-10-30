Станкович — о поражении от «Интера»: «Не люблю проигрывать, но стараюсь фокусироваться на хорошем»

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Интер» — сильная команда. Однако моя команда боролась до конца, и это то, что я уношу с собой из этого матча. Я не люблю проигрывать, но я стараюсь фокусироваться на хорошем. Постепенно мы выберемся из этой ситуации. Поздравляю своих ребят и благодарю зрителей за поддержку на протяжении 90 минут", — цитирует Tutto Mercato Станковича.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.