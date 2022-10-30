Сегодня, 10:16
Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
«Интер» — сильная команда. Однако моя команда боролась до конца, и это то, что я уношу с собой из этого матча. Я не люблю проигрывать, но я стараюсь фокусироваться на хорошем. Постепенно мы выберемся из этой ситуации. Поздравляю своих ребят и благодарю зрителей за поддержку на протяжении 90 минут", — цитирует Tutto Mercato Станковича.
«Интер» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования