Итальяно: «Я думаю, перерыв пошел на пользу всем. Ребята усердно тренировались и вернулись в хорошей форме»

Главный тренер сборной «Фиорентины» Винченцо Итальяно считает, что пауза в чемпионате Италии в связи с проведением чемпионата мира-2022 пошла команде на пользу.

«Я думаю, перерыв пошел на пользу всем. Нам нужно было немного отдохнуть, особенно учитывая, что мы сыграли так много игр с августа. Они вернулись «голодными» и с нетерпением ждут возможности снова приступить к работе. Игроки следовали программе, которую мы им дали перед перерывом, и результат заметен. Ребята усердно тренировались и вернулись в хорошей форме.

Теперь наши приготовления будут очень похожи на то, что мы делали летом. Мы будем работать над физической стороной игры и нашей тактикой. Также будет проведено несколько товарищеских матчей. Мы убедимся, что готовы, и будем подходить к каждой игре с полным профессионализмом. Это шанс для нас усилить наши выступления и улучшить физическое состояние игроков, чтобы мы были готовы к возобновлению чемпионата. Это также дает нам шанс вернуть нескольких игроков после травм", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Итальяно.

Чемпионат Италии по футболу возобновится в январе. После 15 туров «Фиорентина» идет десятой, имея в активе 19 очков.