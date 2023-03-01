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Италия

Сегодня, 09:33

Тренер «Торино» Юрич о Радоньиче: «За 6 месяцев я не смог сделать из него футболиста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич раскритиковал игру вингера команды Неманьи Радоньича в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:4).

Юрич выпустил Радоньича на 60-й минуте, но спустя 15 минут отправил обратно на скамейку запасных, сделав обратную замену. Радоньич выступает за «Торино» на правах аренды, футболист принадлежит «Марселю».

«В этом дерби я разочарован результатом, но есть положительные моменты в том, как мы подошли к игре, а также отрицательные, показывающие, где моей команде еще нужно совершенствоваться. Есть вещи, которые мне трудно понять, на мой взгляд, Радоньич совершенно не уважает этот вид спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. У этого парня есть талант, но, очевидно, за эти шесть месяцев совместной работы я не смог сделать из него футболиста», — приводит слова Юрича Football Italia.

«Торино» идет на 9-й строчке в турнирной таьлице серии А (31 очко).

Источник: Football Italia
Иван Юрич
ФК Торино
ФК Ювентус
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