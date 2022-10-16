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Сегодня, 07:16

Главный тренер «Торино» Юрич: «Ничья была бы справедливой, «Ювентус» создавал моменты только после наших ошибок»

Главный тренер «Торино» Юрич считает, что команда заслужила ничью в матче против «Ювентуса»
Руслан Минаев

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал поражение «Ювентусу» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Ничья была бы справедливым результатом, это бы тяжелый и напряженный матч. На мой взгляд, «Юве» создавал моменты только после наших собственных ошибок. В остальном мы контролировали их. Мы уступили только при стандартах, когда их игроки очень хорошо играют в воздухе, а наши — нет.

У меня ощущение, что есть моменты в игре, когда работа тренера не имеет значения. Нужно, чтобы игроки проявляли свою стойкость и сохранил хладнокровие в определенных моментах», — сказал Юрич после игры.

«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).

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Иван Юрич
Футбол
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