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Италия

Сегодня, 23:37

Тренер «Торино» Юрич: «Миранчук был очень важен для нас в прошлом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за туринцев на правах аренды. Он провел за команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

«Если мы считаем, что в плане набора игроков мы находимся на уровне «Аталанты», то мы ошибаемся. Миранчук в прошлом сезоне был очень важен для нас — забивал и отдавал голевые передачи, но у них есть набор из 6-7 атакующих игроков с очень ценными навыками. Миранчук был очень важен для нас и не так важен для «Аталанты». Это дает понять, что такое разрыв между «Торино» и «Аталантой»?» — приводит слова Юрича Toronews.

В текущем сезоне в активе 28-летнего россиянина 7 матчей за бергамасков, которых он не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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