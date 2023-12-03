Тренер «Торино» Юрич: «Миранчук был очень важен для нас в прошлом сезоне»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за туринцев на правах аренды. Он провел за команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

«Если мы считаем, что в плане набора игроков мы находимся на уровне «Аталанты», то мы ошибаемся. Миранчук в прошлом сезоне был очень важен для нас — забивал и отдавал голевые передачи, но у них есть набор из 6-7 атакующих игроков с очень ценными навыками. Миранчук был очень важен для нас и не так важен для «Аталанты». Это дает понять, что такое разрыв между «Торино» и «Аталантой»?» — приводит слова Юрича Toronews.

В текущем сезоне в активе 28-летнего россиянина 7 матчей за бергамасков, которых он не отметился результативными действиями.