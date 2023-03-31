Главный тренер «Торино» Юрич 2 апреля объявит, сыграет ли Миранчук с «Сассуоло»

Пресс-служба «Торино» рассказала, когда станет известно, сыграет ли полузащитник туринцев Алексей Миранчук в матче против «Сассуоло» в 28-м туре серии А.

«В воскресенье состоится пресс-конференция главного тренера Юрича. Он скажет, сыграет Алексей в матче в понедельник или нет», — цитирует ответ пресс-службы «Торино» ТАСС.

27-летний полузащитник получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).