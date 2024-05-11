Главный тренер «Торино» Юрич летом покинет свой пост

Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что покинет клуб этим летом.

«Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — цитирует Юрича инсайдер Фабрицио Романо.

Хорват возглавляет команду с лета 2021 года. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.

Завтра, 12 мая, «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Начало — в 16.00 мск.