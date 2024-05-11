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Сегодня, 19:30

Главный тренер «Торино» Юрич летом покинет свой пост

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что покинет клуб этим летом.

«Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — цитирует Юрича инсайдер Фабрицио Романо.

Хорват возглавляет команду с лета 2021 года. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.

Завтра, 12 мая, «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Начало — в 16.00 мск.

Иван Юрич
ФК Торино
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