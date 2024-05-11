Главный тренер «Торино» Юрич летом покинет свой пост

Сегодня, 19:30
Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что покинет клуб этим летом.
«Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — цитирует Юрича инсайдер Фабрицио Романо.
Хорват возглавляет команду с лета 2021 года. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.
Завтра, 12 мая, «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Начало — в 16.00 мск.