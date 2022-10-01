1 октября, 21:09
Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился эмоциями после поражения от «Наполи» (1:3) в чемпионате Италии.
«Внимания было мало, а когда опускаешь внимание, то и страдаешь. «Наполи» силен и смог этим воспользоваться. У нас были возможности перевернуть матч, но начало было провальным. С точки зрения владения мячом мы справились лучше, чем они, но мы уделяли мало внимания деталям. Голы родились благодаря моментам, которых мы обычно не допускаем», — цитирует Tutto Mercato Юрича.
«Торино» потерпел третье поражение подряд и остался на девятом месте в турнирной таблице (10 очков). «Наполи» набрал 20 очков и вышел на промежуточное первое место.
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Основные источники исследования