Юрич — о поражении от «Наполи»: «Были возможности перевернуть матч, но начало было провальным»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился эмоциями после поражения от «Наполи» (1:3) в чемпионате Италии.

«Внимания было мало, а когда опускаешь внимание, то и страдаешь. «Наполи» силен и смог этим воспользоваться. У нас были возможности перевернуть матч, но начало было провальным. С точки зрения владения мячом мы справились лучше, чем они, но мы уделяли мало внимания деталям. Голы родились благодаря моментам, которых мы обычно не допускаем», — цитирует Tutto Mercato Юрича.

«Торино» потерпел третье поражение подряд и остался на девятом месте в турнирной таблице (10 очков). «Наполи» набрал 20 очков и вышел на промежуточное первое место.