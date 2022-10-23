Главный тренер «Удинезе» Соттил: «Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы»

Сегодня, 17:24
Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал поражение от «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:2).
«Я доволен игрой ребят, они выложились на полную и шли до конца. Нам нужно было быть более осторожными. У нас были возможности. Если я проанализирую игру, я не разочаруюсь. Мы сожалеем о поражении дома на глазах у наших болельщиков. Нам нравится атаковать, в полузащите мы хорошо поработали, а в последние полчаса мы старались создать накал страстей в центре. Мы всегда были агрессивны. Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы», — цитирует Calcio Mercato Соттила.
«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования