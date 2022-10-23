Главный тренер «Удинезе» Соттил: «Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы»

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал поражение от «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Я доволен игрой ребят, они выложились на полную и шли до конца. Нам нужно было быть более осторожными. У нас были возможности. Если я проанализирую игру, я не разочаруюсь. Мы сожалеем о поражении дома на глазах у наших болельщиков. Нам нравится атаковать, в полузащите мы хорошо поработали, а в последние полчаса мы старались создать накал страстей в центре. Мы всегда были агрессивны. Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы», — цитирует Calcio Mercato Соттила.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).