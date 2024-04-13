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Италия

13 апреля, 23:34

Аллегри: «Ювентус» провел еще один сухой матч и продолжает положительную серию»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 32-го тура серии А с «Торино» (0:0).

«Команда в целом хорошо сыграла против хорошего «Торино». Если у вас есть три или четыре момента в первом тайме, и вы ими не пользуетесь, особенно против «Торино», который занимает четвертое место в серии А по надежности обороны, то становится трудно создать 10 или 12 моментов за игру. Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» с 63 очками сохраняет 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Торино» 45 баллов и 9-я строчка.

В следующем туре черно-белые отправятся в гости к «Кальяри», а гранатовые дома сыграют против «Фрозиноне».

Источник: https://football-italia.net/allegri-critiques-kenan-yildiz-juventus-draw/
Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
Серия А
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