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Италия

Сегодня, 14:48

Аллегри: «У «Лацио» лучшая защита в лиге. Нам предстоит сложный матч»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Италии против «Лацио».

«Лацио» отлично проводит чемпионат, у них лучшая защита в лиге. Нам предстоит сложный матч. Я ожидаю сбалансированной игры против очень крепкой команды, которую сложно атаковать", — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 44 очка. «Лацио» располагается на второй строчке — 55 очков.

Матч «Лацио» — «Ювентус» пройдет сегодня, 8 апреля. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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