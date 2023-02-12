Главный тренер «Ювентуса» Аллегри: «Нелегко продолжать бороться, когда отнимают 15 очков»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Сегодня мы играли достаточно осторожно, «Фиорентина» хорошо прессинговала. Мы защищались организованно. Хорошо выглядели в атаке, создавали моменты, принимали решения быстро. Я просто должен поблагодарить ребят, нелегко продолжать бороться, когда у тебя отнимают 15 очков», — цитирует Sky Аллегри.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков. «Фиорентина» располагается на 14-й строчке — 24 очка.