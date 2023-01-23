Аллегри о том, что «Ювентус» лишили 15 очков в серии А: «У нас забрали то, что мы заслужили»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии и поделился мнением о том, что его команду лишили 15 очков в турнирной таблице.

Туринский клуб был наказан за финансовые махинации.

«Ребята провели отличный матч против талантливого и физически одаренного соперника. Было трудно сохранять концентрацию, но наши игроки показали профессионализм, ответственность и желание добиваться результата.

Нужно продолжать делать свою работу на поле. Я хочу поблагодарить своих футболистов за то, что они сделали, потому что физически больно видеть, как команда резко опускается из тройки лидеров на десятое место. Такое чувство, что у нас забрали то, что мы заслужили. Игроки и персонал проделали большую работу, нужно сказать им спасибо.

Не знаю, сможем ли мы теперь попасть в Лигу чемпионов. Думаю, для этого нужно набрать примерно 71 очко. Будет непросто, потому что в этом сезоне помимо чемпионата у нас есть Кубок страны и Лига Европы, так что мы будем двигаться шаг за шагом. Тяжело прогнозировать что-то на настолько длинном отрезке. У нас было 38 очков, если бы нас не оштрафовали, то мы были бы в верхней части таблицы с остальными лидерами. В любом случае, фактом остается то, что лидирующий «Наполи» проводит невероятный сезон», — приводит Football Italia слова Аллегри.

После матча с «Аталантой» «Ювентус» поднялся на девятое место с 23 очками. В случае, если бы туринцев не лишили 15 очков, они делили бы второе место в таблице чемпионата Италии-2022/23 с «Миланом». Лидером является «Наполи» с 50 очками.