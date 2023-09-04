Главный тренер «Ювентуса» Аллегри сообщил о новой травме Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о новой травме полузащитника Поля Погба.

«Информации пока точной нет. У Поля возник дискомфорт в области задней части бедра. Ему назначено медицинское обследование. Погба провел на поле всего полчаса, но даже за это время успел показать свой высокий уровень», — цитирует тренера Football-Italia.

В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.