Аллегри: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков и избежать вылета»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет избежать вылета из команды из серии А.

«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов и избежать вылета. Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом. Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше», — приводит слова Аллегри ESPN.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

7 февраля «Ювентус» сыграет с «Салернитаной» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Команда Аллегри занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 23 очка.