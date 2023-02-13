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Италия

Сегодня, 10:25

Аллегри о незасчитанном голе из-за волос в офсайде: «Это неправильно. Тогда у всех должна быть такая же стрижка, как у меня»

Аллегри незасчитанный гол Влаховича из-за волос в офсайде в матче с «Фиорентиной»
Руслан Минаев
Скриншот момента с офсайдом Влаховича.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал незасчитанный гол форварда туринцев Душана Влаховича в матче с «Фиорентиной» (1:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

Как показал видеоповтор, серб забил из положения вне игры — макушка нападающего попала в офсайд.

«Мы не может не засчитывать голы из-за волос, которые попали в офсайд. В таком случае все нужно иметь такую же стрижку, как у меня», — сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

По данным источника, ФИФА работает над изменением правила офсайда, которое включает наличие «чистого света» между игроками.

«Я считаю, что это правильный выход из ситуации», — заключил Аллегри.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

Душан Влахович
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
ФИФА
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