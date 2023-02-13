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Италия

Сегодня, 11:43

В матче против «Фиорентины» Аллегри крикнул фанату «Ювентуса» заткнуться. После игры тренер объяснился

Аллегри объяснил, почему кричал фанату туринцев заткнуться в матче против «Фиорентины»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему кричал фанату туринцев заткнуться в матче против «Фиорентины» (1:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

«[Фанаты] являются игроками «Ювентуса», они все нам нужны. Я не люблю, когда на стадион приходят люди, которые хотят поиздвеваться над тем или иным игроком, это неуважение. Вы можете издеваться, когда мы плохо сыграли, но не раньше времени», — сказал Аллегри DAZN.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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