Аллегри подал в суд на бывшую жену

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начнет суд с бывшей женой Клаудией Уги. Он считает, что она допустила растраты и нарушила семейные обязательства, сообщает La Stampa.

Аллегри обвиняет бывшую жену в том, что она потратила деньги на 11-летнего сына на собственные нужды и на свою дочь, которая родилась от других отношений и не является дочерью Аллегри.

Отмечается, что еще в 2017 году Массимилиано Аллегри согласился платить Клаудии Уги 10 тысяч евро в месяц на содержание их ребенка. Почти два года назад тренер обращался в суд с просьбой снизить сумму до 5 тысяч евро в месяц, но не добился успеха.