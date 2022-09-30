Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:46

Аллегри подал в суд на бывшую жену

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начнет суд с бывшей женой Клаудией Уги. Он считает, что она допустила растраты и нарушила семейные обязательства, сообщает La Stampa.

Аллегри обвиняет бывшую жену в том, что она потратила деньги на 11-летнего сына на собственные нужды и на свою дочь, которая родилась от других отношений и не является дочерью Аллегри.

Отмечается, что еще в 2017 году Массимилиано Аллегри согласился платить Клаудии Уги 10 тысяч евро в месяц на содержание их ребенка. Почти два года назад тренер обращался в суд с просьбой снизить сумму до 5 тысяч евро в месяц, но не добился успеха.

Массимилиано Аллегри
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Андрею Мостовому

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Альбе