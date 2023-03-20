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Италия

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Аллегри — о победе над «Интером»: «Сказал ребятам, что уже не молод и давайте уже выиграем, чтобы я не страдал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поблагодарил команду после победы над «Интером» (1:0) в 27-м туре чемпионата Италии.

Специалист отметил, что туринцам помог хороший прессинг и слаженная командная игра. При этом Аллегри добавил, что «Ювентус» не реализовал несколько голевых моментов, от чего счет мог быть крупным.

«Я благодарен команде за то, что смогу расслабиться во время паузы на матчи сборных, в ином случае ситуация была бы напряженной. Нужно побеждать, но также и наслаждаться следующими за матчем днями. Поэтому я сказал парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились.

Вся команда добилась прогресса. Мы защищались в едином ключе, не позволяли сопернику проходить к воротам. Нужно разобраться с последним пасом, но у этой команды есть характер и решительность. Люди, которые не находились в нашем положении, не могут понять, каково это — лишиться 15 очков. Но мы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, в полуфинал Кубка Италии и сохранили страсть», — сказал 55-летний Аллегри после матча.

После этого матча «Ювентус» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Интер» с 50 очками — на третьей строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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