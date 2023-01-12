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Италия

Сегодня, 21:46

Аллегри об игре с «Наполи»: «Для соперников этот матч важнее, чем для нас»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

«Завтра будет хорошая игра, великая футбольная ночь на заполненном стадионе, но ее результат не будет решающим для сезона. Для соперников этот матч важнее, чем для нас.

«Наполи» является фаворитом на победу в серии A — у них 44 очка и только одно поражение. Они технически сильны и хорошо обучены. Лучано Спаллетти лучший, когда дело касается работы руководителем и преподавания, и он доказывает это в Наполи», — приводит слова тренера Football Italia.

13 января «Наполи» встретится с «Ювентусом» в рамках 18-го тура серии А. Начало — в 22.45 по мск.

ФК Наполи
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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