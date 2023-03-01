Аллегри о победе над «Торино»: «Парни провели хороший матч против сложного соперника»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Торино» (4:2) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Парни провели хороший матч против действительно сложного соперника. Победа заслуженная, — цитирует Аллегри Football Italia. — До четвертого места еще 10 очков, это много. Мы сегодня догнали «Болонью» и оторвались от «Торино». Ну и стоит помнить, что на поле мы набрали 50 очков, а то и 52».

Также тренер «Ювентуса» высказался о первом матче Поля Погба в этом сезоне.

«Мы давно хотели, чтоб Погба вернулся, и теперь мы счастливы. Поскольку игры проходят каждые три дня, нам нужно, чтобы все были доступны», — сказал Аллегри.

«Ювентус» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице серии А.