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Италия

Сегодня, 22:47

Аллегри: «Впереди нас ждет игра с «Наполи» — отличной командой и фаворитом в борьбе за скудетто»

Иван Шитик
Корреспондент
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 17-го тура серии А против «Удинезе» (1:0).

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче с «Кремонезе», но нам нужно продолжать работать над собой. Несмотря на последние результаты, мы должны оставаться скромными.

Во втором тайме матча нам удалось создать достаточно моментов. Я доволен тем, как игроки защищались и какой настрой показали.

Впереди нас ждет игра с «Наполи» — отличной командой и фаворитом в борьбе за скудетто. Играть в Неаполе всегда приятно, эта встреча будет особенной», — приводит слова тренера Football Italia.

«Ювентус», одержавший в cерии А восьмую победу подряд, с 37 очками поднялся на второе место в турнирной таблице.

ФК Удинезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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