Аллегри: «Впереди нас ждет игра с «Наполи» — отличной командой и фаворитом в борьбе за скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 17-го тура серии А против «Удинезе» (1:0).

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче с «Кремонезе», но нам нужно продолжать работать над собой. Несмотря на последние результаты, мы должны оставаться скромными.

Во втором тайме матча нам удалось создать достаточно моментов. Я доволен тем, как игроки защищались и какой настрой показали.

Впереди нас ждет игра с «Наполи» — отличной командой и фаворитом в борьбе за скудетто. Играть в Неаполе всегда приятно, эта встреча будет особенной», — приводит слова тренера Football Italia.

«Ювентус», одержавший в cерии А восьмую победу подряд, с 37 очками поднялся на второе место в турнирной таблице.