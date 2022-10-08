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Италия

Сегодня, 10:29

Аллегри о матче против «Милана»: «Они захотят реванша после поражения от «Челси» в ЛЧ, но мы готовы»

Аллегри прокомментировал предстоящий матч против «Милана»
Руслан Минаев

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч против «Милана» в 9-м туре чемпионата Италии.

«Мы сыграем против чемпиона Италии, это будет сложнее, чем обычно. Они выйдут после тяжелого поражения (0:3 от «Челси») в Лиге чемпионов и будут охотиться за реваншем. Мы ни разу не выигрывали в гостях в этом сезоне, надеюсь, этот матч станет исключением. Мы готовы», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Милан» сыграет дома с «Ювентусом» 8 октября в 19.00 мск.

ФК Милан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Серия А: «Милан» — «Ювентус», «Кремонезе» — «Наполи» и другие матчи 9-го тура