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Италия

15 мая, 07:19

Аллегри — о травме Погба: «Мы разочарованы, ведь он хорошо себя чувствовал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал травму полузащитника туринцев Поля Погба в матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0).

30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте встречи француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

«Мы все разочарованы, тем более что он очень хорошо себя чувствовал. Печально, ведь он пожертвовал многим, чтобы выздороветь и теперь снова выбывает. Он почувствовал боль в четырехглавой мышце.

Поль — взрослый мужчина, он может с этим справиться. Конечно, были риски [получить травму], когда вы не играли почти год. Нам очень грустно, но мы будем ждать его», — сказал Аллегри после игры.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.

Поль Погба
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
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Аллегри — о победе над «Кремонезе»: «Мы должны были двигать мяч, и во втором тайме у нас это получалось лучше»

Погба выбыл до конца сезона