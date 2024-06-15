Главный тренер «Ювентуса» Мотта позвонил капитану «Наполи» ди Лоренцо

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта лично связался с капитаном «Наполи» Джованни ди Лоренцо, которого хочет купить в туринский клуб, сообщает Sportitalia.

По данным источника, тренер позвонил игроку, чтобы обсудить с ним возможный переход.

Ранее сообщалось о встрече ди Лоренцо с главным тренером «Наполи» Антонио Конте, чтобы убедить игрока остаться в команде.

На счету 30-летнего Ди Лоренцо 47 матчей за «Наполи» в минувшем сезоне, 2 гола и 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.