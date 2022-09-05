Аллегри — о травме Погба: «Сыграет ли он на чемпионате мира? Это не моя проблема»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Поль Погба решил сделать операцию на мениске.

«Сегодня утром Поль принял решение сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Сыграет ли Погба на чемпионате мира? Это не моя проблема», — приводит слова тренера Football Italia.

29-летний француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

По предварительной информации, Погба пропустит после операции 1,5 шесть недель.