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Италия

5 сентября, 20:42

Аллегри — о травме Погба: «Сыграет ли он на чемпионате мира? Это не моя проблема»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Поль Погба решил сделать операцию на мениске.

«Сегодня утром Поль принял решение сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Сыграет ли Погба на чемпионате мира? Это не моя проблема», — приводит слова тренера Football Italia.

29-летний француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

По предварительной информации, Погба пропустит после операции 1,5 шесть недель.

Поль Погба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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