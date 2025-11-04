Спаллетти: «Мне нравится, как ребята выглядят, есть желание и готовность»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рассказал о своих впечатлениях после назначения в команду и победы над «Кремонезе» (2:1) в 10-м туре чемпионата Италии.

«Я сказал, что мы должны бороться за скудетто, а это совсем не то же самое, что выиграть его. Пока математика нам этого не запрещает, мы должны стремиться к чему угодно, даже к Лиге чемпионов.

Победа в Кремоне полностью зависит от игроков, я не принимал в этом никакого участия. Мне нравится, как ребята выглядят, есть желание и готовность: они хорошая команда, как в футбольном плане, так и в личном. Новые правила? Просто здравый смысл. Он всегда был присущ «Ювентусу», — сказал 66-летний итальянский специалист на пресс-конференции.

Спаллетти подписал контракт с туринцами до лета 2026 года. На этом посту он сменил Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.