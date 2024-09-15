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Сегодня, 09:15

Мотта назвал неплохой игру «Ювентуса» против «Эмполи»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал ничью с «Эмполи» (0:0) в 4-м туре серии А.

«Мы сумели сохранить ворота сухими благодаря усилиям всей команды, и создавать моменты тоже нужно всей командой.

Мы немного лучше играли во втором тайме, старались играть пошире и вынуждать соперника отступать. У нас были возможности повести в счете, и ничья — это, очевидно, не то, чего мы хотели, не то, на что мы нацеливались. Но выступление было неплохим, надо продолжать расти», — цитирует Мотту DAZN.

В ближайшем матче внутреннего первенства «Эмполи» сыграет на выезде с «Кальяри» 20 сентября, а «Ювентус» на следующий день примет «Наполи».

Тиагу Мотта
ФК Эмполи
ФК Ювентус

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