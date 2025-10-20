Видео
20 октября, 02:38

Тудор — о поражении от «Комо»: «Мы не нанесли ни одного реального удара»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Комо» (0:2) в матче 7-го тура Серии А.

«Мы хотели двигаться вперед, мы хотели прессинговать, временами мы были даже хороши против команды, которая играет в хороший футбол. Мы не прятались в своей штрафной. Это был трудный матч против хорошо организованной команды. В первом тайме мы пропустили этот гол в самом начале со штрафного, который нельзя пропускать. Первый тайм был равным, мы даже сделали несколько интересных вещей, как и они.

Во втором тайме игра была очень фрагментарной из-за фолов и их поведения. Затем все закончилось при счете 0:2. Мы хотели что-то сделать с двумя нападающими, но у нас это не получилось. У меня было ощущение, что мы угрожали, но не нанесли ни одного реального удара, по крайней мере, очень мало», — сказал хорватский тренер на пресс-конференции.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Хетафе&raquo;.Мбаппе продолжает штамповать голы, Рафаэл Леау сделал «Милан» лидером, «Реал Сосьедад» с Захаряном спасся в концовке

«Ювентус» впервые проиграл в этом сезоне Серии А, до этого было три победы и три ничьи. Команда Тудора с 12 очками — на шестой строчке турнирной таблицы.

