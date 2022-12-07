Доннарумма: «Если «Наполи» выиграет серию А, я буду очень, очень счастлив»

Доннарумма заявил, что будет очень рад, если «Наполи» выиграет серию А

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший за «Милан», поделился мнением о результатах «Наполи» в текущем сезоне серии А.

«С момента моего прибытия в «Милан» были некоторые сомнения в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю Неаполь. Я родился в нем, это мой город, и в этом нет никаких сомнений. Если «Наполи» выиграет титул, я буду очень, очень счастлив», — приводит слова Доннаруммы Milan News.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко в 15 матчах. На второй строчке «Милан» (33 очка), на третьей — «Ювентус» (31).