Гонсалес согласился подписать новый контракт с «Фиорентиной»

Сегодня, 06:36
Вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уже согласовали условия долгосрочного соглашения. Все документы готовы и осталось только подписать их.
Напомним, что летом «Фиорентина» отклонила официальное предложение «Брентфорда» по 25-летнему игроку в размере более 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Гонсалес забил два гола и сделал одну передачу в четырех матчах серии А. Также на его счету три игры в Лиге конференций и два забитых мяча. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.