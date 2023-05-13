Гравина высказался об успехе «Наполи» в текущем сезоне

Сегодня, 08:18
Президента федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался об успехах «Наполи» в текущем сезоне серии А.
«Эта команда подтвердила, что идеи могут оставаться актуальными и иметь гораздо большее значение, нежели деньги. Менеджмент в приоритете по сравнению с трансферами игроков, которые потом не оказывают серьезного влияния на успех», — передает слова Гравины Tutto Napoli.
«Наполи» за 4 тура до конца сезона гарантировал себе первое место в серии А. Это третье скудетто в истории клуба.
Первые два титула были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.