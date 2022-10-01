Гуренко рассказал, с какими трудностями Черышев может столкнуться в итальянской Серии В

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко предположил, как будет проходить адаптация российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в итальянской Серии В.

«Сложно сказать, сколько времени уйдет у Черышева на адаптацию к Италии. Все в первую очередь зависит от Яворчича и его требований. В языковом плане проблем точно не будет. В игровом же Серия B — крайне непростой турнир. Прекрасно помню, как на сборах встречались с соперниками оттуда. Матчи с ними получались значительно более сложными, чем даже противостояния с грандами, поскольку разницу в классе они нивелировали большим количеством борьбы и единоборств. Там очень контактный футбол, и для Черышева это не есть хорошо. Но человек уже начал себя проявлять, и, дай бог, все получится», — приводит RT слова Гуренко.

31-летний футболист подписал контракт с «Венецией» по схеме 2+1 летом 2022 года. До этого Черышев выступал за «Валенсию».