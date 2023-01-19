Чалханоглу: «Интер» просто «съел» «Милан». Это карма»

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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о победе над «Миланом» (3:0) в игре за Суперкубок Италии.
Как сообщает Football Italia, турецкий футболист «Интера» припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства в сезоне-2021/22 — игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.
«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма. Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все. Это очень важный трофей, особенно для меня», — приводит слова Чалханоглу Football Italia.
«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом».
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