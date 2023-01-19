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Италия

Сегодня, 06:49

Чалханоглу: «Интер» просто «съел» «Милан». Это карма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о победе над «Миланом» (3:0) в игре за Суперкубок Италии.

Как сообщает Football Italia, турецкий футболист «Интера» припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства в сезоне-2021/22 — игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.

«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма. Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все. Это очень важный трофей, особенно для меня», — приводит слова Чалханоглу Football Italia.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом».

Источник: Football Italia

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
1
0
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Индзаги: «Победа в Суперкубке над «Миланом» — это просто замечательно»