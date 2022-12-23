Ханданович хочет стать тренером «Интера»

Голкипер «Интер» Самир Ханданович может в конце текущего сезона закончить карьеру в миланском клубе, но вернуться в него на пост тренера вратарей, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, футболист планирует войти в тренерский штаб Симоне Индзаги вскоре после завершения карьеры.

Контракт 38-летнего словенца с «нерадзурри» рассчитан до июня 2023 года. Голкипер выступает за итальянский клуб с 2021 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.