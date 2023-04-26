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Италия

Сегодня, 19:50

Хавбек «Барселоны» Кессье может вернуться в чемпионат Италии этим летом

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«Ювентус» рассматривает возможность приобретения хавбека «Барселоны» Франка Кессье. По сообщению Sport.es, туринцы планируют осуществить переход ивуарийца в ближайшее трансферное окно.

«Ювентус» хочет обновить свою полузащиту и считает, что Кессье будет идеально смотреться в их составе. Они также готовы обменять одного из своих игроков на полузащитника сборной Кот-д'Ивуара.

В текущем сезоне 26-летний Кессье принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Полузащитник присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

ФК Барселона
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