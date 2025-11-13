Видео
13 ноября, 19:50

Хавбек «Наполи» Ангисса получил разрыв двуглавой мышцы бедра

Руслан Минаев

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса получил серьезную травму в расположении сборной Камеруна, сообщает пресс-служба неаполитанцев.

У 29-летнего хавбека диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. Игрок приступил к реабилитации.

По информации Kicker, Ангисса пропустит несколько месяцев.

В этом сезоне на его счету 15 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.

    Андре Замбо-Ангисса
    Сборная Камеруна по футболу
    ФК Наполи
