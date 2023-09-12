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Сегодня, 07:29

Рабьо: «Я предпочитаю отдыхать, чем таскаться по Ибицам»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, как любит отдыхать, комментируя спонсорские контракты.

«Лучше отдыхать и набираться сил дома, чем таскаться по всяким Ибицам. Я достаточно зарабатываю, мне не нужны дополнительные деньги», — цитирует Рабьо ITASportPress.

Контракт 28-летнего Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне француз принял участие в 3 матчах и забил 1 гол.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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17.09 16:00
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 - : -
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