Рабьо: «Много слышу, что «Золотой мяч» должен получить Месси, но на спортивном уровне — это Мбаппе и Холанн»

Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о претендентах на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Много слышу, что «Золотой мяч» получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлин Холанн. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двоих», — цитирует игрока RMC Sport.

Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что отдаст свой голос за Лионеля Месси в голосовании на «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в Париже (Франция).

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов