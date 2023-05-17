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Италия

17 мая, 14:07

Дзанетти: «Лаутаро — ключевой игрок, и мы держим его при себе. Он счастлив в «Интере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

«Лаутаро — ключевой игрок, и мы держим его при себе. В сложившейся ситуации пришло время насладиться Лаутаро как игроком. Он очень счастлив здесь, это его дом. Я надеюсь, что так будет продолжаться еще много лет», — приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Интер» одержал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил Мартинес.

По сумме двух матчей «Интер» (1:0, 2:0) вышел в финал турнира. Соперник определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал».

Источник: Фабрицио Романо
Хавьер Дзанетти
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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