Дзанетти — о Лукаку: «Мы ожидали другого поведения после всего, что «Интер» сделал для него»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Ювентус».

«Мы ожидали другого поведения после всего, что «Интер» сделал для него. Он имеет право идти туда, куда хочет, мы бы это приняли, но надо было только вовремя об этом сказать. Однако никто не может быть важнее клуба, и, создавая команду, всегда нужно думать о том, кого ставить в раздевалку», — приводит слова Дзанетти Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает переговоры с «Челси» по переходу Лукаку.

В прошлом сезоне 30-летний бальгиец играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.