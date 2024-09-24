Хави отказался возглавить «Рому» перед назначением Юрича

Бывший тренер «Барселоны» Хави отказался возглавить «Рому» в сентябре, сообщает Corriere dello Sport.

18 сентября «Рома» объявила об увольнении Даниеле Де Росси с поста главного тренера команды. Его сменил Иван Юрич. По информации источника, перед этим римляне связывались с другими специалистами, но Хави, экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли и Франческо Фариоли («Аякс») отклонили предложение «Ромы».

22 сентября «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0) в дебютном матче под руководством Юрича в 5-м туре итальянской серии А.