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Хави отказался возглавить «Рому» перед назначением Юрича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Барселоны» Хави отказался возглавить «Рому» в сентябре, сообщает Corriere dello Sport.

18 сентября «Рома» объявила об увольнении Даниеле Де Росси с поста главного тренера команды. Его сменил Иван Юрич. По информации источника, перед этим римляне связывались с другими специалистами, но Хави, экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли и Франческо Фариоли («Аякс») отклонили предложение «Ромы».

22 сентября «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0) в дебютном матче под руководством Юрича в 5-м туре итальянской серии А.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Рома

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