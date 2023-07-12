Хойлунд остается основным вариантом «Манчестер Юнайтед» на позицию форварда

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«Манчестер Юнайтед» продолжает претендовать на фоварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда, утверждает Фабрицио Романо.
Манкунианцы все еще не сделали «Аталанте» официального предложения по 20-летнему датчанину, поскольку приоритетом клуба является подписание голкипера. Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к подписанию вратаря «Интера» Андре Онана.
Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду.